В Псковской области прививку от гриппа сделали 42% жителей

12:29, 16 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области прививку от гриппа сделали 247 тысяч 884 человека (42,2 %), сообщила на пресс-конференции в медиацентре руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.



«Время сделать прививку ещё есть. И конечно, её надо сделать. Вакцины содержат все те компоненты, которые защищают от вируса гриппа. Надо найти возможность привиться, привить детей, старшее поколение», – рекомендовала Елена Припутенко.

Она также добавила, что в целом по России цифра привитых от гриппа – 45,8 %.