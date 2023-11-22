Детская площадка и футбольное поле появятся в Бежаницах в 2024 году

11:32, 22 ноября 2023, ПАИ

Вопрос о создании и оборудовании детской игровой площадки в центральном парке Бежаниц разобрал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан по поручению президента Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Отвечая на обращение жительницы Бежаниц Натальи Корнышевой, глава региона подчеркнул, что на данный момент существует много инструментов как на региональном, так и на федеральном уровне.

В свою очередь глава Бежаницкого района Сергей Михеев отметил, что по решению вопроса установки детской площадки в посёлке работы начаты ещё в прошлом году.

«Данная территория была вынесена на суд жителей района и посёлка и стала победителем. Сейчас работаем над формированием перечня работ игровых элементов и составлением сметы. Планируем до конца декабря, а скорее всего в январе объявить конкурсные процедуры. И до 1 июня ввести площадку в эксплуатацию», – рассказал глава района.

Сергей Михеев также отметил, что благоустройство детской площадки стало возможным благодаря победе в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Всего на обустройство игровой площадки выделено порядка 2,5 млн рублей.

На месте демонтированных аттракционов, которые были признаны небезопасными, в этом году сделали основание для футбольного поля и уложили искусственный газон, уточнил глава муниципалитета. Также на 2024 год выделили порядка 950 тысяч рублей для того, чтобы сделать ограждение по периметру поля.

В свою очередь Михаил Ведерников пообещал оказать содействие в оперативности рассмотрения комитетом по строительству и ЖКХ Псковской области проектно-сметной документации.

«1 июня – крайняя точка. Вместе постараемся сделать площадку к началу лета, чтобы и дети, и мамы могли пользоваться этим объектом», – подчеркнул губернатор Псковской области.