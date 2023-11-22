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Общество

Детская площадка и футбольное поле появятся в Бежаницах в 2024 году

Вопрос о создании и оборудовании детской игровой площадки в центральном парке Бежаниц разобрал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан по поручению президента Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Детская площадка и футбольное поле появятся в Бежаницах в 2024 году. Фото: ПАИ

Отвечая на обращение жительницы Бежаниц Натальи Корнышевой, глава региона подчеркнул, что на данный момент существует много инструментов как на региональном, так и на федеральном уровне.

В свою очередь глава Бежаницкого района Сергей Михеев отметил, что по решению вопроса установки детской площадки в посёлке работы начаты ещё в прошлом году.

Территория для размещения новой детской площадки. Фото с сайта проекта «Формирование комфортной городской среды»

«Данная территория была вынесена на суд жителей района и посёлка и стала победителем. Сейчас работаем над формированием перечня работ игровых элементов и составлением сметы. Планируем до конца декабря, а скорее всего в январе объявить конкурсные процедуры. И до 1 июня ввести площадку в эксплуатацию», – рассказал глава района.

Сергей Михеев также отметил, что благоустройство детской площадки стало возможным благодаря победе в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Всего на обустройство игровой площадки выделено порядка 2,5 млн рублей.

Проект новой детской площадки в центральном парке Бежаниц

На месте демонтированных аттракционов, которые были признаны небезопасными, в этом году сделали основание для футбольного поля и уложили искусственный газон, уточнил глава муниципалитета. Также на 2024 год выделили порядка 950 тысяч рублей для того, чтобы сделать ограждение по периметру поля.

В свою очередь Михаил Ведерников пообещал оказать содействие в оперативности рассмотрения комитетом по строительству и ЖКХ Псковской области проектно-сметной документации.

«1 июня – крайняя точка. Вместе постараемся сделать площадку к началу лета, чтобы и дети, и мамы могли пользоваться этим объектом», – подчеркнул губернатор Псковской области.

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Детская площадка и футбольное поле появятся в Бежаницах в 2024 году

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