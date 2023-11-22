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Общество

Мемориал в сквере у Дома офицеров отремонтируют в Пскове

Вопрос необходимости проведения ремонта мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, расположенного в сквере у Дома офицеров в Пскове, рассмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан по поручению президента Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Личный приём граждан по поручению президента Российской Федерации. Фото: ПАИ

Псковичка Ольга Иванова, обращаясь к главе региона, подчеркнула проблему отсутствия на прилегающей к мемориалу территории пешеходных дорожек.

«В планах в следующем году привести в порядок сам памятник, а также уложить плитку вокруг памятника. Дорожки придётся сделать чуть позже, после процедуры передачи земель. Несколько месяцев понадобится, чтобы передать земли», – пояснил глава Пскова Борис Елкин.

Мемориал в сквере у Дома офицеров отремонтируют в Пскове. Фото: пресс-служба правительства региона

«Если небольшими средствами обойдёмся, то сделаем уже в этом году. Если работ понадобится больше, то подготовим проект и перенесём ремонт на 2024 год, что-то перенесём на 2025 год», – заключил Михаил Ведерников.

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