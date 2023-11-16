В Псковской области появились случаи заболевания коклюшем

13:07, 16 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области появились случаи заболевания коклюшем, сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

По ее словам, в этом году в регионе уже зарегистрировано 16 случаев коклюша. В прошлом году этой болезни в области не было.

Елена Припутенко также отметила, что случаев кори в Псковской области нет. «Последний раз мы это заболевание зарегистрировали в 2019 году, когда к нам завезли его с Украины», – уточнила специалист.

Руководитель ведомства добавила, что Псковскую область от кори оберегает «хорошая иммунная прослойка в 95 %».

Отметим, что в России за девять месяцев этого года выявили в 288 раз больше заболевших корью, чем годом ранее. Эксперты объясняют стремительный рост последствиями пандемии, дефицитом вакцин от кори в России, растущими антипрививочными настроениями, а также традициями некоторых этнических и религиозных групп.