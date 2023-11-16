Оборудование для электронного учёта посещения занятий по физкультуре установят в ПсковГУ

13:09, 16 ноября 2023, ПАИ

Оборудование для электронного учёта посещения занятий по физкультуре установят в ПсковГУ. Об этом ПАИ рассказал директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения Артём Момент.

Электронно-пропускная система, позволяющая учитывать количество и продолжительность занятий, будет установлена к концу ноября в спортивных залах вуза и спортивных комнатах в общежитиях.

По словам Артёма Момента, система позволит не только учитывать систематичность посещения занятий по физической культуре и спорту студентами, в том числе и самостоятельных, но и сделает их более безопасными. «Система позволит посмотреть, кто пришёл заниматься на спортивный объект, кто вышел, это довольно удобно, в том числе и с точки зрения безопасности», – заметил Артём Момент.

Отметим, что установка электронной системы регистрации и учёта посещения спортивных секций и занятий по физической культуре стала возможна благодаря тому, что псковский университет прошёл конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».

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