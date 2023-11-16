Очередная группа призывников из Псковской области отправилась на службу в Росгвардию
Восемь призывников из Псковской области отправились на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Молодые люди прошли отбор, включавший оценку состояния здоровья и профессионально-психологическое тестирование. Призванные военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада РФ.
С призывниками встретились представители псковского ОМОН «Кром» и отдела вневедомственной охраны, которые пригласили псковичей после окончания службы по призыву продолжить службу в подразделениях псковской Росгвардии.
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