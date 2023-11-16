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Общество

Более десяти тысяч посетителей побывали в Музее оккупации Псковской области за год

С момента открытия Музей оккупации Псковской области в 1941-1944 годах посетили 10 329 человек, было проведено 446 экскурсий, сообщила корреспонденту ПАИ директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты России Наталья Исакова.

Более 10 тысяч человек посетили музей оккупации в Пскове

Музей был открыт в Пскове на улице Ленина, 3 в 2022 году в День памяти жителей сожжённых деревень Псковской области. В годы Великой Отечественной войны во время оккупации в цокольном этаже этого дома находился карательный орган «Эстонская полиция безопасности и СД», а в подвале – камеры следственной тюрьмы, в которых содержались арестованные местные жители.

Опыт создания музея оказался востребован в России. В 2023 году подобный музей открылся в Благовещенске (Амурская область), отметила Наталья Исакова.

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Более десяти тысяч посетителей побывали в Музее оккупации Псковской области за год

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