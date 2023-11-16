Более десяти тысяч посетителей побывали в Музее оккупации Псковской области за год

14:54, 16 ноября 2023, ПАИ

С момента открытия Музей оккупации Псковской области в 1941-1944 годах посетили 10 329 человек, было проведено 446 экскурсий, сообщила корреспонденту ПАИ директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты России Наталья Исакова.

Музей был открыт в Пскове на улице Ленина, 3 в 2022 году в День памяти жителей сожжённых деревень Псковской области. В годы Великой Отечественной войны во время оккупации в цокольном этаже этого дома находился карательный орган «Эстонская полиция безопасности и СД», а в подвале – камеры следственной тюрьмы, в которых содержались арестованные местные жители.

Опыт создания музея оказался востребован в России. В 2023 году подобный музей открылся в Благовещенске (Амурская область), отметила Наталья Исакова.