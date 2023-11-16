Глава регионального Фонда капремонта прокомментировал ситуацию со сроками установки лифтов в Великих Луках

15:10, 16 ноября 2023, ПАИ

Великолучане, проживающие в многоквартирном доме в переулке Вокзальном, 13, обратились в редакцию Luki-News. Их обеспоили сроки ремонта лифтов, заявленные в объявлении управляющей компании. Накануне на подъезде дома появилось объявление, в котором жильцам дома сообщалось, что «с 16 ноября 2023 г. до 01 июня 2024 г. приостанавливается работа лифта в связи с проведением капитального ремонта».

Псковское агентство информации обратилось за разъяснениями в Фонд капитального ремонта Псковской области, который заключает договоры на замену лифтов в рамках капремонтов многоквартирных домов.

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«До Нового года лифты будут запущены и введены в эксплуатацию»,– заявил руководитель фонда Андрей Анисимов.

Всего в 2023 году в итоге будет заменено 60 лифтов, в 2024 году планируется заменить еще 44.