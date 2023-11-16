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Общество

Шесть студентов Псковской области будут получать стипендии от Россельхозбанка

Сертификаты о назначении именных стипендий от Россельхозбанка вручили лучшим студентам Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Шесть студентов вуза успешно прошли конкурсные испытания и в результате в течение года будут получать стипендии от РСХБ. В числе стипендиатов в 2023-2024 году – Даниил Смирнов, Алеся Дудина, Елена Нестерова, Полина Скопцова, Марина Байкова и Елизавета Скоркова. Они вошли в число более чем 400 стипендиатов в 49 регионах страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РСХБ.

Шесть студентов Псковской области будут получать стипендии от Россельхозбанка. Фото здесь и далее: АО «Россельхозбанк»

Победителей конкурса приветствовал директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. Он обратил особое внимание на важность поддержки талантливых и целеустремленных студентов и создание благоприятных условий для развития и реализации возможностей молодёжи.

«Подобное внимание и поддержка со стороны государства и бизнеса стимулируют лидерские качества, мотивацию студентов к достижению новых результатов и раскрытию своих способностей, а также стремление стать настоящими профессионалами в выбранной сфере. Молодые специалисты с новыми идеями и подходами могут внести свой уникальный вклад в развитие сферы АПК страны и нашего региона», – подчеркнул Дмитрий Алемасов.

Россельхозбанк ежегодно проводит конкурс на получение именной стипендии среди студентов очной формы обучения из 69 аграрных вузов страны. В Псковской области стипендиальная программа РСХБ работает с 2019 года.

«Стипендия от Россельхозбанка – хорошее подспорье студентам, ведь необходимо продвигаться в научной деятельности, – отметила аспирантка великолукского вуза Елена Нестерова. – С 2019 года наша академия стала выдвигать кандидатуры на данную стипендию, и я решила попробовать. К этому моменту я была студентом первого курса магистратуры. Сейчас продолжаю обучаться, являюсь аспирантом третьего года обучения и намерена продолжить работу в родной академии».

Студентка четвёртого курса ВГСХА Елизавета Скоркова, полуфиналистка всероссийского молодёжного клуба по менеджменту «Управляй!» и хакатона «Битва регионов», уверена, что такая поддержка ещё больше мотивирует на новые достижения.

«Я рада, что все мои достижения и участия в мероприятиях не только принесли мне новые знания и опыт, но и денежную мотивацию в виде стипендии», – поделилась мнением Елизавета Скоркова.

В 2023-2024 году стипендии от РСХБ составят 15 тысяч рублей (для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры) и 20 тысяч рублей для аспирантов.

Ежегодно критериями отбора являются высокие показатели успеваемости в учёбе, а также наличие научных работ и публикаций, участие в научно-исследовательской деятельности, призовые места в олимпиадах и конкурсах.

Помимо материальной поддержки банк оказывает студентам содействие в будущем трудоустройстве. Например, просветительский проект «Агролидеры России» отбирает лучшие стартап-идеи молодых специалистов и организует для них стажировки на крупнейших агропредприятиях страны. Также для трудоустройства в сфере АПК в 2022 году Россельхозбанк запустил платформу «Я в Агро», которая предназначена для широкой аудитории: от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов.

Реклама. АО «Россельхозбанк». ИНН 7725114488. Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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