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Общество

65 пунктов юридической помощи детям и их родителям откроются в Псковской области

День правовой помощи детям пройдет 20 ноября в образовательных организациях и учреждениях социального обслуживания Псковской области. Пункты юридических консультаций будут развернуты не только в Пскове, но и в муниципальных образованиях. Всего будет организовано 65 площадок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Представители органов юстиции и внутренних дел, прокуратуры, МЧС, Федеральной службы судебных приставов и иных ведомств, а также члены Общественной палаты Псковской области, нотариального и адвокатского сообществ, сотрудники социальной службы и органов опеки проведут встречи с детьми, их родителями и законными представителями.

Участники встреч обсудят ряд системных вопросов и актуальных тем в области социальной и правовой поддержки детей, образования и трудовой деятельности, опеки, попечительства и детско-родительских отношений, окажут помощь в толковании норм семейного законодательства.

Кроме того, в школах, техникумах и учреждениях социальной защиты будут рассмотрены такие темы, как административная и уголовная ответственность несовершеннолетних, безопасность поведения подростков в сети Интернет, соблюдение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в условиях осенне-зимнего периода. Специалисты подготовили для участников мероприятий информационно-познавательные презентации и буклеты.

Дети, родители и законные представители смогут бесплатно проконсультироваться у специалистов и по личным вопросам.

Всероссийский день правовой помощи детям отмечается ежегодно 20 ноября. Дата выбрана в честь принятия в этот день в 1959 году Генеральной Ассамблеей ООН Декларации прав ребенка, которая провозгласила равные права детей в области образования, воспитания, духовного и физического развития, социального обеспечения независимо от национальности, имущественного положения, общественного происхождения.

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