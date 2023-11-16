Выставка ламп и фонарей XIX-XX веков открылась в Опочке

16:29, 16 ноября 2023, ПАИ

Выставка ламп и фонарей XIX-XX веков открылась в Опочецком краеведческом музее. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Главная хранительница музея Наталья Тушникова рассказала, что все экспонаты были найдены на территории Опочецкого района и принесли их местные жители.

Всего на выставке представлено 14 светильников. В основном это масляные и керосиновые лампы разной мощности, произведённые в прошлом веке, но есть и более старинные экземпляры. Например, подсвечники со свечами, светец металлический на опоре, фонарь масляный четырёхгранный со стеклянными стенками были произведены в конце XIX века.

«Внимания заслуживают и туристический палаточный фонарь «Светлячок» на батарейках, и светильник электрический. Известно, что одна из керосиновых ламп «Летучая мышь», произведённая на заводе имени Петровского в 1930-е годы, принадлежала опочецкой подпольщице Рае Гавриловой», – рассказала Наталья Тушникова.