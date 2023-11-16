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Случай заражения чесоточным клещом выявлен в Псковской области

Случай заражения чесоточным клещом (Sarcoptes scabiei variety canis) выявлен в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в облветлаборатории.

Случай заражения чесоточным клещом выявлен в Псковской области. Фото: Псковская облветлаборатория

«С января по ноябрь 2023 года для исследования на наличие саркоптоидных клещей в отдел микробиологии Псковской облветлаборатории поступило 92 пробы от мелких домашних животных, из них в одной пробе соскобов от собаки выявлены чесоточные клещи Sarcoptes scabiei variety canis», – отметили в учреждении.

Саркоптоз – это чесоточная болезнь многих видов животных, в том числе и человека, характеризуется зудом, воспалительными процессами кожи и истощением. «Собачий саркоптоз – кожное паразитарное заболевание, вызывается чесоточным клещом Sarcoptes scabiei variety canis. Источником болезни являются больные животные. Пик заболеваемости наблюдается в осенне-зимний период. Возбудители болезни паразитируют и размножаются в коже, поражения чаще всего можно заметить в области крестца и мочек ушей у собак разного возраста и пород. Главным признаком болезни является сильный зуд. Зуд – аллергическая реакция на клещей и продукты их жизнедеятельности, которая возникает через две-три недели после заражения, при сформированном иммунном ответе симптомы наступают значительно быстрее, через один-два дня», – отметили специалисты.

В местах поражения на коже появляются прыщи, корочки, происходит выпадение шерсти по всему телу, кожа в этих местах становится сухой, трескается и от таких животных отдаёт кислым запахом, который является характерным признаком саркоптоза, добавили в лаборатории.

«Не у всех собак могут проявляться клинические признаки, встречаются случаи и бессимптомного носительства. Диагноз «саркоптоз» ставится по результатам исследовании волос и соскобов с кожи, но поскольку клещей в соскобе не всегда можно обнаружить и подтвердить диагноз, для этого следует при назначении лечения также учитывать эпизоотические данные и клинические признаки. Саркоптоз – контагиозное заболевание, пораженных собак необходимо изолировать и провести обработку всех животных, находившихся в контакте с больным. У человека, находящегося в тесном контакте с заражённой собакой, может появиться зудящий дерматит, но цикл развития паразита неполный и при прекращении контакта или с излечением собаки у человека наступит выздоровление», – подчеркнули ветеринары.

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