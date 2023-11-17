Эксперт подвёл промежуточные итоги Кубка Пскова по волейболу

20:32, 17 ноября 2023, ПАИ

Кубок Пскова по волейболу в самом разгаре. В грядущие выходные пройдут решающие игры группового этапа. Некоторые команды обеспечили себе выход из группы, кто-то не оправдал возложенных ожиданий, кто-то наоборот преподносит сюрпризы и стремится нарушить гегемонию стабильных лидеров волейбольных турниров в Пскове. Председатель Федерации волейбола Пскова, тренер спортшколы «Бригантина», участник одной из команд, которая является претендентом на выход из группы, Сергей Иванов специально для ПАИ подвёл промежуточные итоги турнира.

– Сергей, как проходит мужской Кубок и насколько интересными выходят встречи на групповом этапе?

– В целом есть, как и предполагалось изначально, по два лидера. Это те команды, которые сильно выступают на чемпионате города. Как раз матчи между ключевыми командами в группе и проходят в борьбе. В группе «Б» были интересные встречи между командами ВЛГАФК и СКАВ. В пяти сетках они определили, кто займёт первое и второе места в группе. В группе «В» соперничали между собой «Динамо» и «Спайк», но «Динамо» уверенно со счётом 3:1 одержало победу и прошло с первого места, а «Спайк» – со второго. В группе «А» будет очень интересно пронаблюдать за развязкой. Сразу три команды претендуют на второе место: это действующие чемпионы «Бригантина+», «Теплосети», лидеры чемпионата Пскова группы «Б», и «Навигаторы детства», где большинство состава – преподаватели.

– Предположу, что вы тоже играете в команде «Навигаторы детства».

– Да, я тоже играю за «Навигаторов детства», поскольку сам являюсь учителем. Ещё в нашем составе учитель из школы № 10, преподаватель из Пустошки и несколько молодых ребят, выпускников «Бригантины». Команду мы только образовали. Будем пробовать и подтягивать учителей, кто умеет и готов играть.

– Как оцените ваши шансы забраться в лидеры турнира? Всё-таки забрать два сета у «Политехника» может далеко не каждый.

– Я думаю, что будет тяжело, но можно.

– Есть интересные игры в предстоящие выходные?

– В субботу, я предполагаю, будет день достаточно жаркий. Там большое количество интересных игр. И даже команды-аутсайдеры будут бороться до конца. Будет очень интересно посмотреть игры ВЛГАФК против «Динамо» и «Политехника». Это три лидера, игры которых между собой стоит посмотреть. Весной, когда проходил чемпионат города, трансляция матча между «Политехником» и «Динамо» собрала около 20 тысяч просмотров. Думаю, игры будут достаточно зрелищные.

– Команде ПсковГУ пока не удаётся показать себя. В чём причина?

– Проблемы, наверное, с внутренним составом. Не ладится. Ребята некоторые, наверное, заняты работой и учёбой. Пока не клеится.

– Какая борьба разворачивается в женском зачёте Кубка Пскова?

– В женском турнире в группе «Б» два лидера, которые плотно сыграли между собой и только в пятом сете смогли определить, кто из них сильнее. В итоге СКАВ выходит с первого места, а «Динамо» – со второго. По группе «В» спокойно и уверенно прошлась команда «Эрида». Рядышком молодые девушки, которые играют в «Бригантине-1». В группе «А» молодёжь играет против действующего чемпиона «Олимпа».

– Женский состав ВЛГАФК может побороться за чемпионство?

– У них в группе будет всё решаться, но, вероятнее всего, они тоже будут играть в первой шестёрке.

– Когда зрителям ждать ключевых противостояний Кубка Пскова по волейболу?

– В это воскресенье уже планируются первые игры плей-офф. Первый женский стык будет достаточно интересный. Между собой сыграют СКАВ и «Эрида» в воскресенье в 16:00. В 17:30 начнётся мужской стыковой матч между первым местом группы «А» и вторым местом группы «Б». В эти выходные будет два игровых дня, затем ещё один игровой день будет 25 ноября. Затем мы прервёмся на недельный перерыв, во время которого пройдёт первенство Северо-Западного федерального округа среди юношей до 18 лет.

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