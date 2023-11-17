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Эксперт подвёл промежуточные итоги Кубка Пскова по волейболу

Кубок Пскова по волейболу в самом разгаре. В грядущие выходные пройдут решающие игры группового этапа. Некоторые команды обеспечили себе выход из группы, кто-то не оправдал возложенных ожиданий, кто-то наоборот преподносит сюрпризы и стремится нарушить гегемонию стабильных лидеров волейбольных турниров в Пскове. Председатель Федерации волейбола Пскова, тренер спортшколы «Бригантина», участник одной из команд, которая является претендентом на выход из группы, Сергей Иванов специально для ПАИ подвёл промежуточные итоги турнира.

Эксперт подвёл промежуточные итоги Кубка Пскова по волейболу. Фото здесь и далее: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»

– Сергей, как проходит мужской Кубок и насколько интересными выходят встречи на групповом этапе?

– В целом есть, как и предполагалось изначально, по два лидера. Это те команды, которые сильно выступают на чемпионате города. Как раз матчи между ключевыми командами в группе и проходят в борьбе. В группе «Б» были интересные встречи между командами ВЛГАФК и СКАВ. В пяти сетках они определили, кто займёт первое и второе места в группе. В группе «В» соперничали между собой «Динамо» и «Спайк», но «Динамо» уверенно со счётом 3:1 одержало победу и прошло с первого места, а «Спайк» – со второго. В группе «А» будет очень интересно пронаблюдать за развязкой. Сразу три команды претендуют на второе место: это действующие чемпионы «Бригантина+», «Теплосети», лидеры чемпионата Пскова группы «Б», и «Навигаторы детства», где большинство состава – преподаватели.

Таблица мужского зачёта Кубка Пскова по волейболу

– Предположу, что вы тоже играете в команде «Навигаторы детства».

– Да, я тоже играю за «Навигаторов детства», поскольку сам являюсь учителем. Ещё в нашем составе учитель из школы № 10, преподаватель из Пустошки и несколько молодых ребят, выпускников «Бригантины». Команду мы только образовали. Будем пробовать и подтягивать учителей, кто умеет и готов играть.

– Как оцените ваши шансы забраться в лидеры турнира? Всё-таки забрать два сета у «Политехника» может далеко не каждый.

– Я думаю, что будет тяжело, но можно.

– Есть интересные игры в предстоящие выходные?

– В субботу, я предполагаю, будет день достаточно жаркий. Там большое количество интересных игр. И даже команды-аутсайдеры будут бороться до конца. Будет очень интересно посмотреть игры ВЛГАФК против «Динамо» и «Политехника». Это три лидера, игры которых между собой стоит посмотреть. Весной, когда проходил чемпионат города, трансляция матча между «Политехником» и «Динамо» собрала около 20 тысяч просмотров. Думаю, игры будут достаточно зрелищные.

В группе «А» будет очень интересно пронаблюдать за развязкой

– Команде ПсковГУ пока не удаётся показать себя. В чём причина?

– Проблемы, наверное, с внутренним составом. Не ладится. Ребята некоторые, наверное, заняты работой и учёбой. Пока не клеится.

– Какая борьба разворачивается в женском зачёте Кубка Пскова?

– В женском турнире в группе «Б» два лидера, которые плотно сыграли между собой и только в пятом сете смогли определить, кто из них сильнее. В итоге СКАВ выходит с первого места, а «Динамо» – со второго. По группе «В» спокойно и уверенно прошлась команда «Эрида». Рядышком молодые девушки, которые играют в «Бригантине-1». В группе «А» молодёжь играет против действующего чемпиона «Олимпа».

Таблица женского зачёта Кубка Пскова по волейболу

– Женский состав ВЛГАФК может побороться за чемпионство?

– У них в группе будет всё решаться, но, вероятнее всего, они тоже будут играть в первой шестёрке.

– Когда зрителям ждать ключевых противостояний Кубка Пскова по волейболу?

– В это воскресенье уже планируются первые игры плей-офф. Первый женский стык будет достаточно интересный. Между собой сыграют СКАВ и «Эрида» в воскресенье в 16:00. В 17:30 начнётся мужской стыковой матч между первым местом группы «А» и вторым местом группы «Б». В эти выходные будет два игровых дня, затем ещё один игровой день будет 25 ноября. Затем мы прервёмся на недельный перерыв, во время которого пройдёт первенство Северо-Западного федерального округа среди юношей до 18 лет.

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