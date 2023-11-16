В Псковской области чествовали участников всероссийского социального форума

17:54, 16 ноября 2023, ПАИ

Участников и лауреатов XIV Всероссийского форума «Вместе – ради детей. Благополучие ребёнка независимо от жизненных обстоятельств» чествовали в правительстве Псковской области сегодня, 16 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила заслуженные дипломы и региональные награды.

Делегация Псковской области представила на форуме лучшие региональные социальные практики помощи детям и семьям с детьми.

В номинации «Я смогу!» лучшей признана практика Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, по социализации своих выпускников. Заслуженную награду Вера Емельянова вручила директору социального учреждения Галине Печниковой.

Ещё один диплом в номинации «Лидер форума» передан коллективу регионального комитета по социальной защите. Псковские специалисты приняли активное участие в организации и проведении одного из наиболее значимых мероприятий деловой программы форума – конференции «Наставничество в социальной работе: современное содержание и особенности развития».

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за вклад в развитие системы социального обслуживания семьи и детей на территории региона благодарственными письмами правительства области также отмечены директор областного центра семьи Елена Воронцова, директор Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Галина Печникова и заведующая отделением длительного пребывания центра Татьяна Шумилова.

«Вы выполняете удивительную миссию – прославляете нашу область, заботитесь и оберегаете детей, помогаете им. Спасибо за то, что верны своей профессии, что успеваете соответствовать времени, справляться с новыми, актуальными задачами», – обратилась Вера Емельянова к участникам церемонии.