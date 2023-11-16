Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами

17:46, 16 ноября 2023, ПАИ

Компания Wildberries изменила около 20 положений, регламентирующих отношения маркетплейса с продавцами и покупателями, сообщается в релизе Генеральной прокуратуры России.

В частности, уточняется, что покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции считается момент отказа от нее.

Кроме того, срок доставки товара может быть продлен только после согласования с покупателем.

Помимо этого, право получателя отказаться от продукции, в том числе технически сложных устройств, теперь зафиксировано, а сроки рассмотрения претензии о замене товара сократили.

По данным Генпрокуратуры, сейчас Wildberries тестирует новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет.



Отмечается, что получателю придется компенсировать маркетплейсу расходы при возврате товара надлежащего качества в случае: низкой доли выкупа покупателем; большого расстояния транспортировки; наличия особенностей товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные, часто подменяемые недобросовестными клиентами в ПВЗ).

При этом покупателя в момент оформления заказа теперь заранее предупреждают о сумме возможной компенсации продавцу при возврате товара, добавили в ведомстве.

Как заявили в Wildberries, один из самых важных результатов проверки ГП — признание платной обратной доставки возвращенной продукции, соответствующей пункту 4 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей. В компании считают, что это позволяет сокращать логистические издержки продавцов и поддерживать низкий уровень цен на маркетплейсе, а также обеспечивает сохранение потребительских свойств товара, сокращая количество его перемещений.