Более 12 километров дороги Пушкинские Горы – Локня отремонтировали по нацпроекту

18:49, 16 ноября 2023, ПАИ

Более 12 километров автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня ввели в эксплуатацию в Новоржевском районе, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В ходе ремонта специалисты обновили два участка трассы – с 13 по 22 км и с 35 по 39 км.

Полностью заменено изношенное асфальтобетонное покрытие; отремонтированы водопропускные трубы, пересечения и примыкания; укреплены обочины. В порядок приведены остановочные и посадочные площадки, а также обновлено асфальтобетонное покрытие на мосту «Судовицкий канал». Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком нанесена дорожная разметка.

В следующем году специалисты отремонтируют ещё шесть километров трассы в Бежаницком районе (с 56 по 62 км).

Объект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Обновлением дороги занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. На эти цели из регионального бюджета выделено порядка 384 млн рублей.