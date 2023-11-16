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Происшествия

В Астрахани обрушилась часть жилого дома

Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.

«В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1а. Произошло обрушение третьего и четвёртого подъездов», – сообщили в ведомстве.

Из здания эвакуировали 213 человек.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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