В Астрахани обрушилась часть жилого дома
Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.
«В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1а. Произошло обрушение третьего и четвёртого подъездов», – сообщили в ведомстве.
Из здания эвакуировали 213 человек.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
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