В Астрахани обрушилась часть жилого дома

18:54, 16 ноября 2023, ПАИ

Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.

«В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1а. Произошло обрушение третьего и четвёртого подъездов», – сообщили в ведомстве.

Из здания эвакуировали 213 человек.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.