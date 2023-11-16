Артисты из Аргентины выступают на сцене в Пскове

19:35, 16 ноября 2023, ПАИ

Аргентинское танго в исполнении Marcos Ayala и The Tango Company смотрят зрители БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 16 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Коллектив из Аргентины совершает тур по России с концертной программой Tango, Where The Story Begins. Одной из 30 площадок для выступления стал Псков.

Маркос Аяла, представляющий танго во всех его направлениях, — художественный руководитель, хореограф и танцор. В своём творчестве он показывает возможности современного и инновационного подхода к традиционному жанру.



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ







Шоу Tango, Where The Story Begins исполняют 12 профессиональных танцоров. Мужчины выступают в смокингах и лакированной обуви, а женщины — на высоких каблуках и в вечерних платьях. Всех артистов сцены объединяет техничность движений, трюки, интерпретация, виртуозность исполнения.