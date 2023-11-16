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Алексей Наумец встретился с активом Великолукского района

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец встретился с активом Великолукского района, сообщает газета «Наш путь».

Фото здесь и далее: газета «Наш путь»

На встрече присутствовали сотрудники администрации, военного комиссариата, представители филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области, депутаты районного Собрания, волонтёры.

«С нашими бойцами я регулярно контактирую, в круглосуточном режиме нахожусь с ними на связи. Вместе с коллегами стараемся наладить и оптимизировать работу с каждой частью и подразделением. Важно, чтобы наши ребята знали, что мы здесь заняты делом», – отметил Алексей Наумец.

По его словам, с обеспечением всем необходимым бойцы проблем не испытывают, а что их действительно волнует – это семьи, оставшиеся здесь, на их малой родине.

«Я часто спрашиваю наших парней, чем им помочь, а они мне отвечают: «У нас всё в порядке, всё есть. Вы лучше расскажите, как там у наших семей дела. Всего ли им хватает?» Вот такие у нас бойцы», – сказал сенатор.

Встреча прошла в формате диалога. В конце мероприятия Алексей Наумец подчеркнул, что лично берёт под контроль решение вопросов, поднятых в ходе встречи. «Если возникнет необходимость, будут подготовлены письменные запросы в Министерство обороны и подведомственные учреждения», – заверил он.

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