Опочецкий ансамбль «Сборинки» занял третье место на всероссийском фестивале в Гатчине

21:24, 16 ноября 2023, ПАИ

Диплом лауреата III степени получил опочецкий ансамбль «Сборинки» на II Всероссийском фестивале «Душа баяна» в номинации «хореография» в Северо-Западном округе, сообщает газета «Красный маяк».

«Это был очень интересный конкурс с сильными соперниками. Стоит отметить, что он значительно расширил границы своих возможностей и творчества, так как участие в нём приняли и вокалисты, и инструменталисты, и танцоры, и театральные коллективы чтецов, и циркачи без возрастных ограничений», – сказала руководительница «Сборинок» Татьяна Иванова.

По её словам, ансамбль поставил номер ещё в прошлом году, но специально для конкурса пришлось внести некоторые корректировки.

«Дорожку фронтовую» мы исполнили под живой звук. Ведь у нас есть настоящий баянист – Юрий Николаев. Первый тур прошёл в онлайн-формате. Мы отправляли видеозапись нашего выступления, а после одобрения коллективу пришло приглашение для участия во втором туре, который проходил уже очно в Гатчине. И вот она, неожиданная, но очень приятная новость. Лауреаты III степени – это для нас значимый результат. Художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Сергей Войтенко лично подошёл к нам и отметил качество исполнения наших танцоров и сценический образ самого баяниста, а также предложил, как ещё можно улучшить номер и развить сюжетную линию нашей постановки. Награду и памятные подарки в концертном зале Гатчины получил аккомпаниатор Юрий Вячеславович», – поделилась Татьяна Иванова.