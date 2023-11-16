Юных псковичей приглашают поучаствовать в конкурсах по правилам дорожного движения

21:46, 16 ноября 2023, ПАИ

Юных псковичей приглашают к участию во всероссийских конкурсах по правилам дорожного движения (ПДД), направленных на профилактику ДТП в зимний период. Об этом ПАИ сообщили в благотворительном фонде поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Поучаствовать можно в следующих конкурсах:

VII Всероссийский конкурс рисунков о ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства», который проводится с 18 ноября по 18 декабря 2023 года;

I Всероссийский конкурс стихов и песен о ПДД «Азбука безопасности дорожного движения», направленный на профилактику ДТП с участием детей, который проводится с 18 ноября по 18 декабря 2023 года;

IV Всероссийский конкурс фото- и видеоработ о ПДД «Дорожная грамматика зимних дорог детства», который проводится с 18 ноября по 18 февраля 2024 года.

Подробная информация об организации и условиях проведения конкурсов описана в положениях и размещена на сайтах фонда и в социальных сетях: «ВКонтакте» (vk.com/club194187549), Telegram (t.me/blagfond_edikina), «Одноклассники» (ok.ru/profile/5791246998620.