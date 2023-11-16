Россия заняла третье место в рейтинге продаж новогодних организованных туров

22:25, 16 ноября 2023, ПАИ

Продажи новогодних путешествий у туроператоров к середине ноября вышли на пиковые показатели, в тройке самых популярных направлений – ОАЭ, Таиланд и Россия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу туроператора FUN&SUN.

В последние дни мы наблюдаем резкий всплеск спроса на отдых в новогодние каникулы. Большая часть путешественников выбирает ОАЭ (на направление приходится до 38 % бронирований), Таиланд (21 %), Россию (13 %), Египет (8 %), Шри-Ланку (7 %) и Турцию (5 %). Кроме них, довольно часто выбор падает на Армению и Азербайджан. Из не массовых, но не менее интересных направлений для отдыха на каникулы наши туристы выбирают Венгрию, Малайзию, Оман, Танзанию, Маврикий и Мексику», – рассказала руководитель пресс-службы компании Ольга Иванова.

Спрос на новогодние путешествия по России, по данным туроператоров, также резко активизировался на этой неделе.

60 % бронирований приходится на Сочи и Красную Поляну. В лидерах рейтинга также курорт Шерегеш в Кузбассе (11 %), Великий Устюг (6 %), Москва (4 %) и Казань (3 %).

Отмечается, что в 2024 году новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го включительно. Первым рабочим днем в новом году станет 9 января. Общие зимние каникулы для учащихся школ также приходятся на первую неделю января. При этом попадающие в период с 30 декабря по 9 января выходные 6 и 7 января перенесены на пятницу, 10 мая, и вторник, 31 декабря, соответственно.