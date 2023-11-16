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Общество

Псковские библиотекари научили детей терпимости на примере яблок и Чебурашки

Всемирный день терпимости отмечается сегодня, 16 ноября. Центр детского чтения на улице Розы Люксембург в Пскове отметил праздник марафоном самопознания «Что такое толерантность», сообщили ПАИ в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Фото: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

Библиотекари начали марафон с того, что предложили своим юным читателям поприветствовать друг друга на языке жестов разных народов. «Дети с удовольствием тёрлись носами, как индонезийцы, показывали друг дружке язык, как тибетцы, и протягивали вместо ладони кулак, как жители острова Пасхи», – говорится в сообщении.

После этого ребята поразмышляли о том, почему все яблоки разные и можно ли определить по виду, какое вкусное, а какое нет. Они пришли к выводу, что люди такие же разные, как и яблоки, и что нельзя судить о человеке по тому, каков он на вид.

Кроме того, школьники вспомнили известные литературные произведения и обнаружили, что не только сказка Андерсена про гадкого утёнка, но и все произведения про Чебурашку призваны рассказать о том, как важно миролюбиво относиться к тем, кто не похож на тебя, и какой прекрасной может быть дружба с людьми другой национальности, другой веры и других убеждений.

«Напоследок участники марафона попробовали сами это почувствовать. Например, они разделились на пары, подняли кверху указательный палец правой руки и попытались таким образом вдвоём не просто держать на весу карандаш, но и совершать в таком виде всякие совместные движения. Это заставило детей стать внимательнее друг к другу и постараться представить, что думает или намеревается делать человек рядом», – отметили в пресс-службе.

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