Общественники проверили условия содержания псковских заключённых
Исправительную колонию № 4 в Серёдке и следственный изолятор в Пскове посетил председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Псковской области Николай Червяков, а также члены ОНК Ольга Шатова и Василий Лупаков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФСИН России.
Визит общественников сопровождал помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.
В ИК-4 члены ОНК проверили отряды для проживания осуждённых, банно-прачечный комбинат, магазин, помещения комнат длительных свиданий, храм и другие коммунально-бытовые объекты. В СИЗО-1 прошлись по камерам и побеседовали с заключёнными.
Гости спрашивали о соблюдении прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Интересовались их трудоустройством, выплатами исковых обязательств, качеством приготовления пищи, материально-бытовым и медико-санитарным обеспечением. Общественники также провели приём по личным вопросам, предоставили обратившимся правовую и консультационную помощь.
По итогу посещений письменных замечаний от членов ОНК о нарушениях не поступило.
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