Танцами и частушками отметили фольклорный праздник Кузьминки в Пыталово

23:41, 16 ноября 2023, ПАИ

Фольклорный праздник Кузьминки прошёл в Пыталовском доме культуры сегодня, сообщает газета «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»











«Это очень интересный народный праздник, который в своё время был популярен на Руси. «Кузьминки – по осени поминки» – назвали этот праздник в честь святых Косьмы и Дамиана. Это святые братья, чьи имена давно слились воедино и обрусели, зовутся в России Кузьма и Демьян», – отметили в газете.

Праздник прошёл в формате посиделок, на которых артисты и гости развлекали друг друга песнями, танцами и частушками. В нём приняли участие творческие коллективы Пыталовского района: фольклорная группа «Истоки», ансамбль «Беспокойные сердца», хор «С песней по жизни», коллектив «Рябинушки». Подготовили программу специалисты досугового объединения.

Кроме того, на празднике прошли соревнования по киданию подковы среди мужчин и по приготовлению капусты среди женщин. Проводились и другие старинные игры, одной из которых была игра «Козёл». «Гости принимали самое активное участие во всех конкурсах, танцах и хороводах. Мероприятие получилось весёлым, озорным и активным. Скучать не пришлось никому!» – подчеркнули в газете.