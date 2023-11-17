Астрофотограф из Пскова запечатлел далёкую туманность Волчья Пещера

08:30, 17 ноября 2023, ПАИ

Астрофотограф из Пскова запечатлел далёкую туманность Волчья Пещера. Свой снимок он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Загадочная отражательная туманность на самом деле светится очень слабо. Она находится на самом конце длинной темной туманности Барнард 175 в пылевом комплексе, который также называют Волчья Пещера. Эти космические видения видны около центра глубокого телескопического изображения, они находятся на расстоянии 1400 световых лет от Земли в северной части Млечного Пути, в созвездии Цефея. Межзвездная пыль поглощает свет от далеких звезд и рассеивает свет от погруженной в нее яркой звезды. Так возникает характерное голубоватое свечение туманности. И хотя звезды обычно образуются в подобных молекулярных облаках, эта звезда, скорее всего, попала сюда случайно.