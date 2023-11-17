Опыт Псковской области по ведению профориентационной деятельности представлен на всероссийской конференции
Врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) Екатерина Гончарова принимает участие во всероссийской конференции по оценке качества образования, проводимой Рособрнадзором. В рамках мероприятия она представила региональный опыт ведения профориентационной деятельности в повестке формирования профильных психолого-педагогических классов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В своём докладе Екатерина Гончарова отметила, что в 2023 году Псковская область активно включилась в федеральную повестку создания психолого-педагогических классов. Проект в регионе реализуется по двум направлениям: через создание профильных педагогических классов на базе образовательной организации и через реализацию дополнительной образовательной программы «Психолого-педагогический класс» на площадках школ-агрегаторов.
Залогом успешной реализации проекта является тесное взаимодействие с муниципалитетами, работа в режиме живого диалога и оказание методической поддержки, считает Екатерина Гончарова.
Конференцию по оценке качества образования проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки совместно с Академией Минпросвещения России.
Отметим, что основная идея конференции – представление и обсуждение современных способов, форм и инструментов научно-методического сопровождения эффективного управления качеством образования на региональном, муниципальном и институциональном уровнях, концептуальных основ федеральных целевых проектов (формирование функциональной грамотности, «Школа Минпросвещения России», ФГИС «Моя школа» и другие проекты).
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Опыт Псковской области по ведению профориентационной деятельности представлен на всероссийской конференции