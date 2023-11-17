Опыт Псковской области по ведению профориентационной деятельности представлен на всероссийской конференции

10:30, 17 ноября 2023, ПАИ

Врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) Екатерина Гончарова принимает участие во всероссийской конференции по оценке качества образования, проводимой Рособрнадзором. В рамках мероприятия она представила региональный опыт ведения профориентационной деятельности в повестке формирования профильных психолого-педагогических классов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В своём докладе Екатерина Гончарова отметила, что в 2023 году Псковская область активно включилась в федеральную повестку создания психолого-педагогических классов. Проект в регионе реализуется по двум направлениям: через создание профильных педагогических классов на базе образовательной организации и через реализацию дополнительной образовательной программы «Психолого-педагогический класс» на площадках школ-агрегаторов.

Залогом успешной реализации проекта является тесное взаимодействие с муниципалитетами, работа в режиме живого диалога и оказание методической поддержки, считает Екатерина Гончарова.

Конференцию по оценке качества образования проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки совместно с Академией Минпросвещения России.

Отметим, что основная идея конференции – представление и обсуждение современных способов, форм и инструментов научно-методического сопровождения эффективного управления качеством образования на региональном, муниципальном и институциональном уровнях, концептуальных основ федеральных целевых проектов (формирование функциональной грамотности, «Школа Минпросвещения России», ФГИС «Моя школа» и другие проекты).