Звездопад Леониды можно будет наблюдать в Пскове предстоящей ночью
Звездопад Леониды можно будет наблюдать в ночь на 18 ноября на всей территории России, в том числе в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».
«В этом году условия наблюдения благоприятные, так как пик потока пройдёт в период растущего полумесяца», — говорится в сообщении.
Лучше всего звездопад будет виден после полуночи и до рассвета. Ожидается около 15 метеоров в час. Ночь, по прогнозам, будет ясной.
Леониды названы в честь созвездия Лев и рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля. Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек.
Естественно-научный и технологический профиль «Точки роста» открылся в пустошкинской школе
Опыт Псковской области по ведению профориентационной деятельности представлен на всероссийской конференции