Звездопад Леониды можно будет наблюдать в Пскове предстоящей ночью

10:22, 17 ноября 2023, ПАИ

Звездопад Леониды можно будет наблюдать в ночь на 18 ноября на всей территории России, в том числе в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».

«В этом году условия наблюдения благоприятные, так как пик потока пройдёт в период растущего полумесяца», — говорится в сообщении.

Лучше всего звездопад будет виден после полуночи и до рассвета. Ожидается около 15 метеоров в час. Ночь, по прогнозам, будет ясной.

Леониды названы в честь созвездия Лев и рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля. Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек.