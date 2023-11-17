Кубок дружбы по интерактивному футболу пройдёт в Пскове

10:33, 17 ноября 2023, ПАИ

Кубок дружбы по интерактивному футболу EA FC 24 пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 18 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор соревнований Давид Мошура.

Всего в соревнованиях планируется участие 16 спортсменов.

Призёров наградят грамотами, медалями, кубками и сувенирами.

Отметим, что игры турнира будут освещаться в группе Федерации компьютерного спорта Псковской области в соцсети «ВКонтакте». Давид Мошура рассказал, что планируется прямая трансляция соревнований с его комментариями.

Все желающие могут зарегистрироваться на турнир до 11:30 18 ноября.

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