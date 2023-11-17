Естественно-научный и технологический профиль «Точки роста» открылся в пустошкинской школе
Естественно-научный и технологический профиль «Точки роста» открылся в Забельском филиале Пустошкинского центра образования. Об этом пишет районная газета «Вперёд».
Поздравили школьников и педагогов и пожелали им новых побед и открытий заместитель главы района Оксана Бугрякова, руководитель отдела образования администрации района Наталья Пугачёва, директор сельской школы Сергей Лоборев.
Отметим, проект организован в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Естественно-научный и технологический профиль «Точки роста» открылся в пустошкинской школе
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