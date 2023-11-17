Естественно-научный и технологический профиль «Точки роста» открылся в пустошкинской школе

11:53, 17 ноября 2023, ПАИ

Естественно-научный и технологический профиль «Точки роста» открылся в Забельском филиале Пустошкинского центра образования. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

Поздравили школьников и педагогов и пожелали им новых побед и открытий заместитель главы района Оксана Бугрякова, руководитель отдела образования администрации района Наталья Пугачёва, директор сельской школы Сергей Лоборев.

Отметим, проект организован в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.