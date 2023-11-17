Реготделение РВИО и Псковский музей запускают новую рубрику

11:45, 17 ноября 2023, ПАИ

Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества и Псковский музей-заповедник запускают новую рубрику: «Блеск стали - сквозь века». Сотрудники музея расскажут об экспонатах выставки «Блеск стали», которая представляет собой коллекцию оружия XVIII–XX веков, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Специалисты расскажут о работе мастеров-оружейников, о философии и символике каждого предмета, а также об исторических событиях, вдохновивших создателей этих произведений искусства.

«Из какой редкой древесины сделана ложа кремнёвого мушкетона времен императрицы Елизаветы Петровны? Зачем в каретах часы? Правда ли, что на одном из пистолетов водится русалка? Ответы на эти вопросы читайте в материале, размещенном в телеграм-канале Псковского регионального отделения РВИО: https://t.me/rvio_pskov», - предлагают в пресс-службе.