До -8 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 18 ноября

12:49, 17 ноября 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 18 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до -8, а днём – от -1 до -6.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы. На дорогах местами будет гололедица.