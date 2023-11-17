До -8 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 18 ноября
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 18 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до -8, а днём – от -1 до -6.
Атмосферное давление ожидается ниже нормы. На дорогах местами будет гололедица.
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