Мошенникам не удалось обмануть великолучанку на полмиллиона рублей

14:16, 17 ноября 2023, ПАИ

Мошенникам не удалось обмануть великолучанку на полмиллиона рублей. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

16 ноября местной 38-летней жительнице позвонил якобы сотрудник оператора сотовой связи и сообщил, что действие договора на оказание услуг заканчивается. Для того чтобы его продлить, её попросили назвать код из входящего СМС-сообщения.

Женщина его продиктовала. Далее её личный кабинет на «Госуслугах» был заблокирован, но рядом отобразился номер телефона для связи, на который великолучанка и позвонила. Ей ответила женщина, которая представилась сотрудником «Госуслуг» и пояснила, что на её собеседницу пытаются оформить кредит. При этом, чтобы предотвратить действия мошенников, необходимо оформить «зеркальный» кредит, обналичить его в отделении банка и перевести на «безопасный счёт».

Жительница Великих Лук оформила кредит на полмиллиона рублей, но заподозрила, что её обманывают, прекратила общение и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.