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Семинар-практикум общероссийского профсоюза образования стартовал в Пскове

Семинар-практикум «Социальные проекты общероссийского профсоюза образования для педагогов и профсоюзного актива. Теория и практика» стартовал в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Семинар-практикум общероссийского профсоюза образования стартовал в Пскове. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В семинаре участвуют представители органов власти Псковской области, Центрального комитета профсоюза работников образования и науки в СЗФО, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, председатели территориальных объединений профсоюза в СЗФО и профсоюзный актив.

«Данная встреча – это не только обмен опытом, это обмен лучшими практиками, эффективными моделями работы с нашими педагогами», – отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, подчеркнув, что социальное партнёрство с профсоюзом народного образования и науки области работает в полной мере. «Мы занимаемся решением общих задач и проблем. Желаю семинару удачной и успешной работы», – сказала она.

Важность мероприятия и необходимость неформального общения подчеркнул и председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Высокий уровень социального партнёрства – это когда после плотной дискуссии, обмена опытом с коллегами в рамках семинара-практикума мы вместе с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой можем выдохнуть и несколько минут потанцевать с профсоюзным активом», – сказал он.

В течение пяти дней участники семинара продолжат работу в рамках насыщенной программы, уточнили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

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