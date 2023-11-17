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Общество

Скамейки меняют на улице Пушкина в Пскове

Скамейки меняют на улице Пушкина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Скамейки меняют на улице Пушкина в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Скамейки меняют на улице Пушкина в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Скамейки меняют на улице Пушкина в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Скамейки меняют на улице Пушкина в Пскове
    Фото: ПАИ

Напомним, что эти работы – часть обновления пешеходной части улицы города. До этого здесь установили ярмарочные домики.

Ранее в администрации города заявили о планах создать на улице Пушкина точку притяжения для жителей и гостей города. Здесь планировалось сделать круглогодичную иллюминацию, часть которой будет имитировать звёздное небо. Зимой будут устанавливать одну подсветку, летом – другую. Улицу Пушкина оформят по примеру улицы Никольской в Москве. Обустройство центра города стало возможно благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».

На выделенные благодаря победе в конкурсе 130 млн рублей также планируется создание фотозон, пешеходных маршрутов, организация смотровой площадки, оснащение центра города малыми архитектурными формами и арт-объектами и много других мероприятий, направленных на создание комфортного пребывания жителей и туристов в Пскове.

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Скамейки меняют на улице Пушкина в Пскове

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