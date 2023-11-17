Мёд для участников СВО передали жители Новоржевского района
Жители Новоржевского района передали мёд для участников специальной военной операции. Об этом пишет районная газета «Земля новоржевская».
Мёд уже расфасован и подготовлен к отправке военнослужащим в Белгородскую область. Сообщается, что продукт передал житель деревни Хахалево Леонид Васильев.
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