Мёд для участников СВО передали жители Новоржевского района

16:01, 17 ноября 2023, ПАИ

Жители Новоржевского района передали мёд для участников специальной военной операции. Об этом пишет районная газета «Земля новоржевская».

Мёд уже расфасован и подготовлен к отправке военнослужащим в Белгородскую область. Сообщается, что продукт передал житель деревни Хахалево Леонид Васильев.