Великолучанин выступит на всероссийских соревнованиях по боксу

16:08, 17 ноября 2023, ПАИ

Великолукский спортсмен Кирилл Коршаков выступит на всероссийских соревнованиях по боксу, посвящённых памяти заслуженного тренера России Александра Аксёнова, среди юношей 2008-2009 годов рождения. Турнир пройдёт в Анапе с 20 по 27 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Кирилл Коршаков выступит в весовой категории до 70 килограммов.

Тренером спортсмена является Юрий Федотов.

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