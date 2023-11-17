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Великолучанин выступит на всероссийских соревнованиях по боксу

Великолукский спортсмен Кирилл Коршаков выступит на всероссийских соревнованиях по боксу, посвящённых памяти заслуженного тренера России Александра Аксёнова, среди юношей 2008-2009 годов рождения. Турнир пройдёт в Анапе с 20 по 27 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Великолучанин выступит на всероссийских соревнованиях по боксу. Фото: Псковская областная федерация бокса

Кирилл Коршаков выступит в весовой категории до 70 килограммов.

Тренером спортсмена является Юрий Федотов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». 

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