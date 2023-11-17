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Спорт

Комментатор The International приедет на форум «День киберспорта» в Псков

Комментатор The International Никита Котков (Nikita «4ce» Kotkov) приедет в Псков на форум «День киберспорта», организованный Федерацией компьютерного спорта Псковской области. Мероприятие состоится на площадке колледжа ПсковГУ 20 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов.

Комментатор The International Никита Котков (Nikita «4ce» Kotkov) приедет на форум «День киберспорта» в Псков. Фото: Федерация компьютерного спорта России

Также участники форума послушают других экспертов из сферы киберспорта, которые расскажут об истории киберспорта, деятельности Федерации компьютерного спорта России, дадут информацию о соревнованиях, в которых можно принять участие, разъяснят вопросы о присвоении спортивных разрядов, попадании в сборную Псковской области и проектах Псковской области.

Регистрация закончится 18 ноября в 18:00.

По итогам мероприятия сформируют команду из пяти участников форума, которые будут представлять Псковскую область на Всероссийском форуме «Лидеры киберспорта» с 30 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге. Отметим, что поездку оплатят организаторы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». 

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