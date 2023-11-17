ЕГЭ-2024 пройдёт с 23 мая по 1 июля

16:46, 17 ноября 2023, ПАИ

В 2024 году Единый государственный экзамен будет проходить с 23 мая по 1 июля. Об этом говорится в проекте расписания Минпросвещения и Рособрнадзора, сообщает «Российская газета».

Проведение экзамена разделено на три периода: досрочный будет проходить с 22 марта по 12 апреля, включая резервные дни – они завершатся 19 апреля; основной период вместе с резервными днями пройдет с 23 мая по 1 июля; дополнительный – с 4 по 9 сентября.

По всем предметам экзамены начнутся в 10:00 по местному времени.