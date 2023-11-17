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Общество

На Земле 22-26 ноября прогнозируют магнитную бурю уровня G1

Новая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется с 22 по 26 ноября, пишет РИА Новости.

С 22 по 26 ноября магнитосфера Земли будет неспокойной. Исходя из прогноза, 22, 24 и 25 ноября ожидается слабая магнитная буря (уровень G1), 23 и 26 ноября буря ослабнет, но магнитосфера останется возбужденной.

Магнитная буря, прошедшая на Земле 5 ноября, оказалась настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать вплоть до российского юга.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

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