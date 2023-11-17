Мемориальную доску погибшему в зоне СВО Андрею Усанину открыли в Палкинском районе

17:53, 17 ноября 2023, ПАИ

Памятную доску с портретом героя специальной военной операции Андрея Усанина разместили у входа в Вернявинскую школу Палкинского района. Об этом пишет районная газета «Льновод».

Отдать дань памяти и уважения подвигу военнослужащего собрались родители героя и его близкие, односельчане, представители местной власти и общественных объединений, педагоги, ученики.

Андрей Усанин погиб весной 2022 года при выполнении служебного воинского долга. За мужество, отвагу и самоотверженность посмертно награждён орденом Мужества.