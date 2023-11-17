За оскорбительный комментарий в Интернете пскович заплатит штраф

18:13, 17 ноября 2023, ПАИ

Псковский городской суд вынес приговор мужчине, который разместил оскорбительный комментарий под постом одного из популярных пабликов в соцсети «ВКонтакте». Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Сообщается, что 30 августа этого года мужчина разместил комментарий, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и демонстрирует явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. Комментарий был замечен в социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества «Жесть по-псковски».

С учётом раскаяния и признания вины суд назначил мужчине административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.