Перевозку крупной партии мяса пресекли на госгранице в Псковской области

19:14, 17 ноября 2023, ПАИ

Перевозку одной тонны говядины в четвертинах пресекли на российско-белорусской границе в Невельском районе Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Установлено, что партия мяса перемещалось без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки (клейм), подтверждающих качество, безопасность и происхождение перевозимой продукции. Кроме того, транспортировка товара осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил – транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием.

Согласно указанию Россельхознадзора, ввоз в Российскую Федерацию говядины на кости с территории Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен.