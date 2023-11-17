В Пскове в ряды курчатовцев вступили 30 учащихся лицея № 4

20:00, 17 ноября 2023, ПАИ

В Пскове 30 учащихся МБОУ «Лицей № 4» вступили в ряды курчатовцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Сегодня состоялось посвящение в курчатовцы 5-го «К» класса. Для детей был организован квест «Наука в объективе», в рамках которого они посетили пять «локаций»: «Химия цвета», «Секреты Архимеда», «Занимательная математика», «Зелёные друзья», «Парад планет».

Учащиеся получили значки «Курчатовского класса» и под руководством педагогов провели физические и химические опыты, решали математические головоломки, ознакомились с планетами Солнечной системы и гербарием.

На сегодняшний день в лицее обучается 94 курчатовца. Главное отличие таких инновационных классов – в технологии и содержании обучения, начиная с пятого класса. Большое внимание в образовательной программе уделяется интеграции различных естественно-научных областей знания, а также проектно-исследовательской деятельности.