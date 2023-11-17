«Дискотека 90-х – 00-х» проходит в Пскове

20:50, 17 ноября 2023, ПАИ

Большой концерт «Дискотека 90-х – 00-х» проходит в Ледовом дворце в Пскове сегодня, 17 ноября. Участники шоу исполняют хиты того времени, в частности «Красавицу» группы «Фактор-2». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На сцене выступают музыкальные коллективы «Русский размер», «Вирус!», «Демо», «Турбомода», «Hi-Fi», «Faktor-2», певец Данко и другие исполнители. Звучат популярные хиты «Ангел дня», «Где же ваши ручки», «Красавица», «Школа № 7», «Седьмой лепесток», «Солнышко», «2000 лет», «Беспризорник», «А мы любили», «Малыш» и другие.