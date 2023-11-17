В Псковской области при помощи Сбера запустят проекты с искусственным интеллектом

21:17, 17 ноября 2023, ПАИ

До конца года в Псковской области с помощью инновационных технологических решений Сбера и компаний-партнёров в области цифровизации сферы здравоохранения планируется провести четыре пилотных проекта с использованием решений, в том числе на базе искусственного интеллекта. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В рамках проекта в области будут применяться дистанционный мониторинг пациентов от «СберЗдоровья», продукт Voice2Med группы компаний ЦРТ – партнёра Сбера, а также системы поддержки принятия врачебных решений «СберМедИИ» для анализа визуальных исследований и данных электронных медицинских карт.

Такие договорённости были приняты на рабочем совещании, которое состоялось между главой комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко и управляющим Псковским отделением Сбербанка Владимиром Компанийцем. Во встрече также принимали участие заместители председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов, Игорь Ларкин.

Основанием для встречи стало ранее подписанное соглашение между правительством Псковской области и Сбербанком о цифровизации сферы здравоохранения.

Дистанционный мониторинг пациентов позволит осуществлять дистанционное медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациентов в различных диспансерных группах с использованием телемедицинских технологий и медицинских изделий.

Цифровое решение внедрения речевых технологий в медицину Voice2Med значительно сократит нагрузку на первичное звено за счёт именно протоколирования голоса врача, например при описании снимков рентгенологами. Цифровой помощник врача «ТОП-3» предложит терапевтам и врачам общей практики три наиболее вероятных предварительных диагноза на основе жалоб пациента. А анализ с помощью искусственного интеллекта медицинских изображений – КТ или рентген-исследований – сократит время подготовки заключения врачом и повысит выявляемость патологий на ранних стадиях развития заболеваний.

В настоящее время на территории Псковской области реализуется пилотный проект использования аппаратно-программного комплекса «Цифровой ФАП» на базе фельдшерско-акушерского пункта в деревне Писковичи. Это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения. С его помощью можно провести скрининг здоровья пациента: проверить уровень артериального давления, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и др. Кроме того, в комплекс встроены сервисы на базе искусственного интеллекта. Анализ ЭКГ с помощью ИИ повышает точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований, от чего может зависеть жизнь человека.