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Общество

Как интересно провести осенние выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин

Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове, посоветовал глава города Борис Елкин. Свои рекомендации он написал в своём телеграм-канале.

В эту субботу, 18 ноября, псковичи могут поболеть за самбистов из Псковской области в спорткомплексе в Писковичах (ул. Набережная, 20). Начало в 11:00.

Увлекательно провести время с детьми Борис Елкин советует, сводив их на спектакли «Айболит» и «Три медведя». Они пройдут в Театре кукол (ул. Конная, 3). Спектакли состоятся в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00.

Привиться от гриппа можно в передвижном медпункте на Октябрьской площади в субботу с 10:00 до 14:00.

Побывать «В гостях у «Сказа» приглашает Городской культурный центр (площадь Победы, 1). Концерт состоится 17 ноября, в субботу, в 16:00.

А в воскресенье, 19 ноября, псковичи могут отправиться на «Калейдоскоп культур – вместе с Россией!» в ДМШ № 2 (ул. Красноармейская, 21). Начало в 17:00. 

19 ноября всех желающих приглашают отметить день рождения Деда Мороза. По словам Бориса Елкина, на праздничную программу всем дедушкам вход бесплатный. Концерт состоится в Городском культурном центре (площадь Победы, 1). Начало в 12:00.

«Хороших всем выходных!» – пожелал псковичам глава Пскова. 
 

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