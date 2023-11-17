Ретровыставка Дедов Морозов открылась в Новоржеве

22:44, 17 ноября 2023, ПАИ

Выставка «Старый добрый Дед Мороз» открылась в районном Доме культуры Новоржевского района. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

На выставке представлена коллекция Дедов Морозов, выпущенных в разные годы прошлого века в СССР.

«Ватные, из пластика, папье-маше – каждый экспонат по-своему уникален и интересен, отражает историю и традиции нашей страны в целом и каждой семьи в частности. Есть на выставке и современный Дедушка Мороз – музыкальный, а ещё два очаровательных Деда Мороза из пластилина, которых специально для выставки изготовил Иван Васильев из деревни Михалкино. Дополняют выставку новогодние ретрооткрытки», – пишет газета.

Выставка состоялась благодаря Раисе Моисеенковой из деревни Макарово, Валентину Яковлеву, Лидии Егоровой, Галине Ивановой, Тамаре Гулиновой, Любови Гулиновой из Новоржева, Александре и Ивану Васильевым из деревни Михалкино. Посмотреть экспозицию можно до 30 ноября.