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Культура

Ретровыставка Дедов Морозов открылась в Новоржеве

Выставка «Старый добрый Дед Мороз» открылась в районном Доме культуры Новоржевского района. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

Экспозиция «Старый добрый Дед Мороз». Фото здесь и далее: районная газета

На выставке представлена коллекция Дедов Морозов, выпущенных в разные годы прошлого века в СССР.

«Ватные, из пластика, папье-маше – каждый экспонат по-своему уникален и интересен, отражает историю и традиции нашей страны в целом и каждой семьи в частности. Есть на выставке и современный Дедушка Мороз – музыкальный, а ещё два очаровательных Деда Мороза из пластилина, которых специально для выставки изготовил Иван Васильев из деревни Михалкино. Дополняют выставку новогодние ретрооткрытки», – пишет газета. 

Выставка состоялась благодаря Раисе Моисеенковой из деревни Макарово, Валентину Яковлеву, Лидии Егоровой, Галине Ивановой, Тамаре Гулиновой, Любови Гулиновой из Новоржева, Александре и Ивану Васильевым из деревни Михалкино. Посмотреть экспозицию можно до 30 ноября. 

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