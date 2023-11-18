День рождения Деда Мороза празднуется в России 18 ноября

09:00, 18 ноября 2023, ПАИ

День рождения Деда Мороза официально празднуют в России 18 ноября. Считается, что именно в этот день ноября в его вотчине, в Великом Устюге (Вологодская область), в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы, пишет calend.ru.

Каков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвестно, но точно, что более 2 000 лет, и в разные времена он был известен в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович.

Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.

В послереволюционные 1920-е годы, когда на государственном уровне в советской России шла борьба с «религиозными предрассудками», новогодняя ёлка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. Лишь после реабилитации в 1935 году ёлки как символа Нового года на праздник вернулся и Дед Мороз. Впервые зимний волшебник и его помощница — внучка Снегурочка — появились перед советскими детьми на празднике ёлки в московском Доме Союзов в 1937 году.

Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза не так давно — в 1999 году.

Именно там особенно тщательно готовятся к сегодняшнему празднику. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза.

На центральной площади Великого Устюга в этот день проходят всевозможные праздничные мероприятия и по традиции зажигаются огни на первой новогодней ёлке. Ведь после этого праздника Дед Мороз поедет по российским городам и в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних ёлках. Скоро Новый год!