Участковые в Пскове награждены медалями МВД России

09:22, 18 ноября 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию образования службы участковых уполномоченных полиции, состоялось в УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Мероприятие началось с поздравительного видеообращения первого заместителя министра внутренних дел России генерал-полковника полиции Александра Горового.

Затем к собравшимся с приветственным словом обратился начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Он поздравил виновников торжества, поблагодарил их за добросовестный и такой нужный обществу труд, пожелал дальнейших успехов на благородном поприще защиты законных прав и интересов граждан. После этого он принял участие в церемонии награждения группы сотрудников.



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области































За высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга приказами министра внутренних дел Российской Федерации медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены подполковник полиции Илья Биричев, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД, подполковник полиции Сергей Мишин, заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Пскову, майор полиции Бронислав Морозов, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Островскому району, майор полиции Ирина Моисеева, старший участковый уполномоченный МО МВД России «Великолукский», майор полиции Александр Сладков, заместитель начальника отделения полиции – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции по Куньинскому району МО МВД России «Великолукский», майор полиции Виктор Рыбников, старший участковый уполномоченный МО МВД России «Стругокрасненский», майор полиции Арслан Ярсанаев, старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по Пскову, капитан полиции Павел Вишняков, начальник отделения отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД.

Медали МВД России «За боевое содружество» удостоены подполковник полиции Сергей Жегулов, заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Пскову, майор полиции Сергей Ю-Гай, заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Невельский», капитан полиции Анатолий Дмитриев, старший участковый уполномоченный МО МВД России «Дедовичский», капитан полиции Артём Федотов, заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Порховскому району, старший лейтенант полиции Иван Кекин, старший участковый уполномоченный МО МВД России «Печорский».

Почётной грамотой МВД России поощрены майор полиции Артур Александров, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Печорский», старший лейтенант полиции Павел Гуков, старший участковый уполномоченный МО МВД России «Новосокольнический», старший лейтенант полиции Ольга Волчок, начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пыталовскому району, старший лейтенант полиции Андрей Виноградов, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Великие Луки.

Благодарность министра внутренних дел Российской Федерации объявлена подполковнику полиции Андрею Корсуну, начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Псковскому району, майору полиции Илье Маркову, заместителю начальника отделения полиции – начальнику отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции по Палкинскому району «МО МВД России «Печорский», старшему лейтенанту полиции Диане Буровой, участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Порховскому району, лейтенанту полиции Тиграну Арушаняну, старшему участковому уполномоченному ОМВД России по Псковскому району, лейтенанту полиции Дарье Андреевой, старшему участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Бежаницкий», лейтенанту полиции Наталье Егоренковой, участковому уполномоченному полиции ОП по Локнянскому району МО МВД России «Новосокольнический» и другим.

Кроме того, за первое место в конкурсе профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД России на районном уровне, проявленные высокие профессиональные качества дипломом ценным подарком награждён старший лейтенант полиции Андрей Виноградов, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Великие Луки. За второе место в конкурсе профессионального мастерства дипломом награждена майор полиции Ирина Моисеева, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Великолукский». За третье место в конкурсе профессионального мастерства дипломом награждён капитан полиции Анатолий Дмитриев, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Дедовичский». Ценный подарок вручён победителю конкурса «Народный участковый» капитану полиции Роману Дроздову, старшему участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Невельский».

За активное участие в ветеранском движении, героико-патриотическом воспитании граждан и личного состава органов внутренних дел, оказание помощи в выполнении возложенных на МВД России задач памятной медалью «100 лет службе участковых уполномоченных полиции МВД России» и подарком награждены ветераны службы, среди них – Виктор Климашов, Иван Федьков, Ирина Горностаева, Владимир Иванов, Людмила Государенко, Анатолий Ожигин.

Несколько сотрудников поощрены наградами правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов. За активное содействие Управлению Росгвардии по Псковской области в обеспечении общественной безопасности и порядка, а также в связи с 100-летием со дня образования службы участковых уполномоченных ценными подарками награждены полковник полиции Евгений Алушков, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД, подполковник полиции Александр Афанасьев, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Пскову.

Благодарность Управления Росгвардии по Псковской области объявлена капитану полиции Валерию Склярову, участковому уполномоченному полиции отделения МВД России по Пушкиногорскому району, капитану полиции Артуру Александрову, начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Печорский».